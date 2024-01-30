رئيس مجلس الأعيان يهنئ الملك بعيد ميلاده

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، جلالة الملك عبدالله الثاني بعيد ميلاده الميمون الـ62، متمنيا لجلالته دوام الصحة والتوفيق.



وقال الفايز في بيان اليوم الثلاثاء، "إننا في مجلس الأعيان نرفع أسمى آيات التهاني والتبريك لجلالة الملك عبدالله الثاني، قائد المسيرة، وصمام الأمان لهذا الحمى الأردني الهاشمي العظيم بشعبه وجيشه وأجهزته الأمنية.



وقال: إننا في المجلس ندعو العلي القدير أن يحفظ مولانا المفدى، ويمتعه بموفور الصحة والعافية، ويحقق مساعيه، ويكلل خطاه بالنجاح والتوفيق نحو المزيد من التقدم والازدهار، وأن يعين جلالة مليكنا على تحمل المسؤولية، في ظل الظروف الإقليمية الصعبة وما تمر به أمتنا، وهو يواصل الجهود الكبيرة ليمضي بالأردن قدماً، في مسيرة الإصلاح والتقدم والازدهار وحماية حدوده وأمنه، وتجنيب المنطقة مزيداً من الصراعات وويلات الحروب، وتصدي جلالته لأي محاولات تعبث بثوابتنا الوطنية، وجهوده في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ومنع تهويدها، وفي وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم، على شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة".