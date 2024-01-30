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رابط إلكتروني لتدقيق بيانات متقدمين على وظائف بالفئة الثالثة

1/30/2024 7:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة رابطاً الكترنيا لتدقيق بيانات المتقدمين على وظائف في الفئة الثالثة، لدائرة الافتاء ودائرة الشؤون الفلسطينية.


وبينت الهيئة أنه تماشياً مع التزام الحكومة في ترسيخ معاني الشفافية في كافة اجراءات التعيين، فإن ديوان الخدمة المدنية سيتيح الإطلاع على بيانات طلب التوظيف المقدم للتنافس على وظائف الفئة الثالثة والتدقيق عليها .


وأشارت الهيئة إلى أنه في حال وجود أي ملاحظات يرجى ارسالها الكترونيا على نفس الموقع وذلك تمهيدا للبدء بعملية الترشيح لملء هذه الشواغر بعد دراسة الملاحظات.

وتاليا الرابط: انقر هنا


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