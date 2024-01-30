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التشكيل المتوقع للسعودية أمام كوريا

1/30/2024 7:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يستعدّ المنتخب السعودي لمواجهة نارية مساء اليوم الثلاثاء، عندما يواجه نظيره الكوري الجنوبي، على استاد المدينة التعليمية، من أجل حجز بطاقة الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا.
وتخطى منتخب السعودية دور المجموعات في صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على عمان (2-1) وقيرغيزستان (2-0)، قبل أن يتعادل مع تايلاند سلبيا.
ومن المتوقع أن يدخل المدير الفني للمنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: أحمد الكسار.
الدفاع: حسان تمبكتي، علي لاجامي، علي البليهي، سعود عبد الحميد.
الوسط: محمد البريك، محمد كنو، عبد الإله المالكي، سالم الدوسري، سامي النجعي.

الهجوم: فراس البريكان.

ملاعب

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