دفن 100 شهيد مجهولي الهوية بقبر جماعي

MENAFN - Al Wakeel News)أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأنه دُفنت جثامين 100 شهيد بقبر جماعي في رفح، كان الاحتلال سرقها من مناطق متفرقة من قطاع غزة وسلّمها صباح اليوم عبر معبر كرم أبو سالم.



وذكرت الوكالة أن بعض الجثامين كانت متحللة ، وأوضحت أن الجثامين سرقها جنود الاحتلال من المستشفيات والمقابر خلال اقتحامها مناطق مختلفة من القطاع.



ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن معاينة الجثامين أظهرت سرقة الاحتلال أعضاءً من بعضها.

