دفن 100 شهيد مجهولي الهوية بقبر جماعي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأنه دُفنت جثامين 100 شهيد بقبر جماعي في رفح، كان الاحتلال سرقها من مناطق متفرقة من قطاع غزة وسلّمها صباح اليوم عبر معبر كرم أبو سالم.
وذكرت الوكالة أن بعض الجثامين كانت متحللة ، وأوضحت أن الجثامين سرقها جنود الاحتلال من المستشفيات والمقابر خلال اقتحامها مناطق مختلفة من القطاع.
ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن معاينة الجثامين أظهرت سرقة الاحتلال أعضاءً من بعضها.
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