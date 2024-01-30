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نجوم مانشستر يونايتد ينقلبون على راشفورد

1/30/2024 7:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي، رد فعل لاعبي مانشستر يونايتد إزاء تصرف زميلهم ماركوس راشفورد، الذي تسبب في معاقبته عبر تغريمه مبلغا ضخما.
كان الدولي الإنجليزي، أثار غضب مدربه الهولندي إيريك تين هاج، بعد ظهوره في ملهى ليلي، قبل غيابه عن التدريبات يوم الجمعة الماضي بسبب المرض.
من جانبها، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن هناك غضبا عارما من لاعبي المان يونايتد تجاه راشفورد بسبب سلوكه، في الموقف الأخير.
ورغم عودة اللاعب للتدريبات استعدادا لمواجهة ولفرهامبتون، يوم الخميس، إلا أن العديد من نجوم الفريق ليسوا سعيدين برحلته الأخيرة، وتغيبه بعدها عن المران.
وقال مصدر داخل النادي للصحيفة: "اللاعبون أبلغوا بأن راشفورد مريض بشدة، ومن الصعب مشاركته في المران، وبعدها علموا بأمر سهره في الملهى الليلي، ولذلك استنكروا تصرف زميلهم".
وأغلق النادي الإنجليزي القضية نهائيا بعد إصداره بيان رسمي، دون أن يكشف عن الإجراء الذي اتخذه ضد اللاعب، وسط تقارير تشير إلى تغريمه 630 ألف جنيه إسترليني، أي راتب أسبوعين.

ملاعب

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