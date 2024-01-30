إذاعة الجيش الإسرائيلي: قصف مواقع بجنوب لبنان أطلقت منها قذائف

إذاعة الجيش الإسرائيلي: قصف مواقع بجنوب لبنان أطلقت منها قذائف
التاريخ
1/30/2024 7:10:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت مواقع في جنوب لبنان أُطلقت منها 3 قذائف على الجليل الغربي، سقطت اثنتان منها قرب منطقة عرب عرامشة، بينما سقطت الأخيرة في منطقة مفتوحة.
من جانبه أعلن حزب الله اللبناني استهدافه بالصواريخ تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.
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