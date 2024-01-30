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إذاعة الجيش الإسرائيلي: قصف مواقع بجنوب لبنان أطلقت منها قذائف

1/30/2024 7:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت مواقع في جنوب لبنان أُطلقت منها 3 قذائف على الجليل الغربي، سقطت اثنتان منها قرب منطقة عرب عرامشة، بينما سقطت الأخيرة في منطقة مفتوحة.

من جانبه أعلن حزب الله اللبناني استهدافه بالصواريخ تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

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