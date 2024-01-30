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الجمهور الأردني يرفع سقف طموحاته في بطولة كأس آسيا

1/30/2024 7:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت الجماهير الأردنية في قطر أن الفوز الثمين على المنتخب العراقي، رفع سقف الطموحات والتفكير بالفوز بلقب بطولة كأس آسيا أو الوصول إلى الدور نصف النهائي على أقل تقدير.
وعاشت العاصمة القطرية الدوحة ليلة فرح أردنية أمس، بعد الفوز على المنتخب العراقي بنتيجة 3-2، والتأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس آسيا.
وكان المنتخب الوطني قدم عرضا قويا في مباراة دراماتيكية أمام العراق بدور الستة عشر من البطولة الآسيوية المقامة حاليا في قطر، ليتقدم خطوة مهمة في المنافسة على اللقب القاري.
وبعد انتهاء المباراة، انطلقت احتفالات الأردنيين بعدة مناطق في قطر، خاصة في سوق واقف الذي شهد ازدحاما للجمهور الأردني الذي تغنى بهذا الإنجاز.

ملاعب

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