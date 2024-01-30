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انتشال جثامين 5 شهداء بعد 3 أسابيع من وفاتهم

1/30/2024 7:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انتشل جثامين 5 شهداء من عائلة واحدة بخان يونس جنوبي قطاع غزة، استشهدوا في قصف مدفعي إسرائيلي وقع قبل 3 أسابيع وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
واضاف المراسل ان فرق الدفاع المدني لا تسطتيع إنقاذ المصابين تحت الأنقاض بعد القصف الإسرائيلي، لصعوبة التنقل مع إطلاق قوات الاحتلال النار على سيارات الإسعاف، مما يؤدي لاستشهاد المصابين وبقاء جثامينهم تحت الأنقاض لفترات طويلة.




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