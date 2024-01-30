انتشال جثامين 5 شهداء بعد 3 أسابيع من وفاتهم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انتشل جثامين 5 شهداء من عائلة واحدة بخان يونس جنوبي قطاع غزة، استشهدوا في قصف مدفعي إسرائيلي وقع قبل 3 أسابيع وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
واضاف المراسل ان فرق الدفاع المدني لا تسطتيع إنقاذ المصابين تحت الأنقاض بعد القصف الإسرائيلي، لصعوبة التنقل مع إطلاق قوات الاحتلال النار على سيارات الإسعاف، مما يؤدي لاستشهاد المصابين وبقاء جثامينهم تحت الأنقاض لفترات طويلة.
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