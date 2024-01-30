صربيا تعلن تسلمها سلاحا روسياً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش تسلم الجيش الصربي منظومة الحرب الإلكترونية "ريبيلينت" من روسيا مع استمرار إمدادات نظام الدفاع الجوي "FK-3" من دولة الصين.



وتعتزم صربيا عرض هذه المنظومات أمام المواطنين الصرب في منتصف شهر فبراير القادم في مدينة نيش.

كما حضر الرئيس فوتشيتش اليوم الثلاثاء تقرير قيادة القوات المسلحة حول القدرات التشغيلية والوظيفية للجيش الصربي لعام 2023 في ضواحي العاصمة بلغراد.



وجرى هذا اللقاء وراء أبواب موصدة وبعد ذلك قام بجولة تفقدية على معرض الأسلحة والمعدات التي بحوزة الجيش الصربي.

RT