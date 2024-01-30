مجموعة الأردنية للطيران تُهنئ جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده الـ 62

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بيوم ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، تأتي مجموعة الأردنية للطيران بأحر التهاني والتبريكات، معبرة عن فخرها واعتزازها بالقيادة الحكيمة لجلالته.



وفي هذه المناسبة السعيدة، قدّم رئيسها التنفيذي الكابتن زهير الخشمان، باسم جميع أفراد فريق العمل، أطيب التمنيات لجلالته بمزيد من العمر المديد والصحة الجيدة والسعادة الدائمة. وتعبّر الشركة عن أملها في أن يظل جلالته مصدرًا للإلهام والقيادة الحكيمة، وذخرًا للأمتين العربية والإسلامية.



كانت هذه التهنئة الصادقة والمخلصة عبر موقع الشركة الرسمي على الإنترنت، ومنصاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعربت مجموعة الأردنية للطيران عن ولائها وتقديرها العميق لجلالة الملك وللمملكة الأردنية الهاشمية.



تأتي هذه التهنئة كتعبير صادق عن التقدير والاحترام الذي تحظى به جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين من قبل الشعب الأردني ومن قبل مجموعة الأردنية للطيران، في مظهر للوفاء والانتماء لجلالته وللمملكة.