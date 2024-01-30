حزب الإتحاد الوطني الأردني يهنئ جلالة الملك عبدالله الثاني بعيد ميلاده الـ62

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اصدر حزب الإتحاد الوطني الأردني، برئاسة الكابتن محمد الخشمان، تهنئة رسمية بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، الذي يصادف اليوم.



وأعرب الحزب في بيانه عن أصدق التهاني والتمنيات لجلالته بموفور الصحة والسعادة والنجاح في قيادة المملكة نحو المزيد من التقدم والازدهار، مؤكدًا التزامه الراسخ بدعم كافة الجهود التي تسعى إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز مكانة الأردن على الساحة الدولية.



وجاء في البيان: "إنّ عمق العلاقة بين جلالتكم وبين شعبكم الوفي يتجلى في رؤيتكم الحكيمة وجهودكم الجبارة في خدمة الوطن وتحقيق تطلعات شعبكم نحو مستقبل أفضل".



وختم البيان بتمنياته لجلالة الملك عبدالله الثاني بدوام النجاح والتوفيق في مسيرته الحكيمة، وسط رفع شعار "الله، الوطن، الملك" كنبراس يضيء درب التقدم والازدهار لشعب الأردن العزيز.