حزب الإتحاد الوطني الأردني يهنئ جلالة الملك عبدالله الثاني بعيد ميلاده الـ62

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اصدر حزب الإتحاد الوطني الأردني، برئاسة الكابتن محمد الخشمان، تهنئة رسمية بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، الذي يصادف اليوم.
وأعرب الحزب في بيانه عن أصدق التهاني والتمنيات لجلالته بموفور الصحة والسعادة والنجاح في قيادة المملكة نحو المزيد من التقدم والازدهار، مؤكدًا التزامه الراسخ بدعم كافة الجهود التي تسعى إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز مكانة الأردن على الساحة الدولية.
وجاء في البيان: "إنّ عمق العلاقة بين جلالتكم وبين شعبكم الوفي يتجلى في رؤيتكم الحكيمة وجهودكم الجبارة في خدمة الوطن وتحقيق تطلعات شعبكم نحو مستقبل أفضل".
وختم البيان بتمنياته لجلالة الملك عبدالله الثاني بدوام النجاح والتوفيق في مسيرته الحكيمة، وسط رفع شعار "الله، الوطن، الملك" كنبراس يضيء درب التقدم والازدهار لشعب الأردن العزيز.
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