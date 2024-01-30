القدرة: نفاذ الطعام في مجمع ناصر الطبي ومولدات الكهرباء ستتوقف بعد يومين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الطعام قد نفذ عن الطواقم والجرحى والنازحين في مجمع ناصر الطبي.

وأضاف القدرة، في مؤتمر صحفي، أن المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال يومين نتيجة نقص الوقود، منوهاً إلى تراكم النفايات في اقسام وساحات مجمع ناصر الطبي، حيث يرفض الاحتلال السماح لنقلها للخارج.



وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يُشدد حصاره على مجمع ناصر الطبي للاسبوع الثاني على التوالي، مبيناً أن الاحتلال يضع 150 كادر طبي و 450 جريح و3000 نازح في دائرة الاستهداف.