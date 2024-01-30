Tuesday, 30 January 2024 03:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القدرة: نفاذ الطعام في مجمع ناصر الطبي ومولدات الكهرباء ستتوقف بعد يومين

1/30/2024 6:10:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الطعام قد نفذ عن الطواقم والجرحى والنازحين في مجمع ناصر الطبي.

وأضاف القدرة، في مؤتمر صحفي، أن المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال يومين نتيجة نقص الوقود، منوهاً إلى تراكم النفايات في اقسام وساحات مجمع ناصر الطبي، حيث يرفض الاحتلال السماح لنقلها للخارج.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يُشدد حصاره على مجمع ناصر الطبي للاسبوع الثاني على التوالي، مبيناً أن الاحتلال يضع 150 كادر طبي و 450 جريح و3000 نازح في دائرة الاستهداف.

MENAFN30012024000208011052ID1107785897

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث