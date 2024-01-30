الكابتن زهير محمد الخشمان يهنئ جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده بتهنئة معبّرة ومليئة بالتقدير

MENAFN - Al Wakeel News) مقال : الكابتن زهير محمد الخشمان

في يوم يحتفل فيه الأردن بذكرى ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، أطلق لكابتن زهير محمد الخشمان، تهنئة مميزة عبر صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد جاءت التهنئة مليئة بالمشاعر الصادقة والتقدير لجلالة الملك وقيادته الحكيمة، حيث عبّر الكابتن زهير عن امتنانه واعتزازه بالقيادة الحكيمة والرؤية الرشيدة التي تُعَتَبر مصدر إلهام للجميع.

وفي هذا اليوم الخاص، أكد الكابتن زهير التزامه الثابت بالعمل الجاد والتفاني في خدمة وطنه الغالي، تحت إشراف وقيادة جلالة الملك، متمنيًا له الصحة والسعادة، وللأردن وشعبه العز والرخاء.

على صفحات الإنجاز والقيادة، نحتفل اليوم بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني. كل عام وأنتم بخير، يا سيّدي، وكل عام والشعب الأردني بخير.

في يوم ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، نتوجه بأصدق التهاني وأطيب الأماني إلى جلالتكم. إن قيادتكم الحكيمة ورؤيتكم الرشيدة هي مصدر إلهام لنا جميعًا. في هذا اليوم الخاص، نؤكد على التزامنا بالعمل الجاد والتفاني في خدمة وطننا الغالي، تحت قيادتكم الحكيمة. ندعو الله أن يمنحكم الصحة والسعادة وأن يحقق للأردن وشعبه العز والرخاء.

زهير محمد الخشمان

#عيد_ميلاد_جلالة_الملك