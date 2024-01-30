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قائد القوات الأوكرانية يرد على شائعات الاستقالة

1/30/2024 6:10:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني صورة "سيلفي" مع رئيس الأركان العامة سيرغي شابتال، على خلفية الإشاعات التي انتشرت يوم أمس الاثنين عن استقالته.
وكانت تقارير قد ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي حول الاستقالة الوشيكة لزالوجني، إلا أن وزارة الدفاع الأوكرانية والمكتب الرئاسي نفوها لاحقا.
ونشر زالوجني الصورة في صفحته الرسمية على "فيسبوك" دون تعليق، فيما علق وشارك الصورة آلاف المستخدمين، وقال بعضهم إن زالوجني هو "المدافع" عن أوكرانيا، بما في ذلك "ضد الأعداء الداخليين".


وأفادت جريدة "سترانا" الأوكرانية بأن المعلومات بشأن الاستقالة تنشرها وسائل الإعلام المقربة من الرئيس السابق بيترو بوروشينكو.

RT

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