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سرايا القدس بطولكرم تنعى شهداء جنين

1/30/2024 6:10:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نعت سرايا القدس كتيبة طولكرم شهداء جنين الذين قضوا في عملية اغتيال إسرائيلية وصفتها بـ"الجبانة"، مؤكدة أن "الجهاد" مستمر وسلاحها مشرع في كل الساحات.


واغتالت قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى داخل مستشفى ابن سينا بمدينة جنين في الضفة الغربية صباح اليوم 3 شبان فلسطينيين، أحدهم جريح كان يرقد في المستشفى.


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