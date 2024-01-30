سرايا القدس بطولكرم تنعى شهداء جنين
التاريخ
1/30/2024 6:10:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نعت سرايا القدس كتيبة طولكرم شهداء جنين الذين قضوا في عملية اغتيال إسرائيلية وصفتها بـ"الجبانة"، مؤكدة أن "الجهاد" مستمر وسلاحها مشرع في كل الساحات.
واغتالت قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى داخل مستشفى ابن سينا بمدينة جنين في الضفة الغربية صباح اليوم 3 شبان فلسطينيين، أحدهم جريح كان يرقد في المستشفى.
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