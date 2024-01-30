Tuesday, 30 January 2024 03:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صحة غزة: ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 26751

1/30/2024 6:10:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 26751 شهيدا و65636 جريحا.


وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 114 شهيد و 249 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأكدت الوزارة أن عدد من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، فيما يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

MENAFN30012024000208011052ID1107785893

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث