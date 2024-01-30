صحة غزة: ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 26751

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 26751 شهيدا و65636 جريحا.



وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 114 شهيد و 249 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأكدت الوزارة أن عدد من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، فيما يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.