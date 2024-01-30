صحة غزة: ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 26751

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 26751 شهيدا و65636 جريحا.
وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 114 شهيد و 249 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكدت الوزارة أن عدد من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، فيما يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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