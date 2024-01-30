العزف الموسيقي يعزّز مرونة الدماغ في مواجهة الشيخوخة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت دراسة جديدة في جامعة إكستر البريطانية بأن الانخراط في الموسيقى يساعد في حماية صحة الدماغ مع التقدم في العمر.ووجدت الدراسة أن العزف على آلة موسيقية، وخاصة البيانو، يرتبط بتحسين الذاكرة والقدرة على حل المهام المعقدة، وأن الاستمرار في لعب الموسيقى بوقت لاحق من الحياة يوفر فائدة أكبر.



وبحسب "هيلث داي"، يرتبط الغناء أيضاً بتحسن صحة الدماغ، على الرغم من أن الباحثين قالوا إن هذا قد يكون بسبب العوامل الاجتماعية لكون الشخص جزءًا من جوقة أو مجموعة.



وعلى الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث للتحقيق في هذه العلاقة، إلا أن النتائج التي توصلت الدراسة إليها تشير إلى أن تعزيز التعليم الموسيقي سيكون جزءاً مهماً من مبادرات الصحة العامة لتعزيز نمط حياة وقائي لصحة الدماغ، وتشجيع كبار السن على العودة إلى الموسيقى في وقت لاحق من الحياة.



وبالنسبة للدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من ألف شخص فوق سن الـ 40 يشاركون في دراسة مستمرة لصحة الدماغ.



وقالت الدكتورة آن كوربيت أستاذة أبحاث الخرف: "بشكل عام، نعتقد أن كون الشخص موسيقياً يمكن أن يكون وسيلة لتسخير خفة الحركة والمرونة في الدماغ، والمعروفة باسم الاحتياطي المعرفي".

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