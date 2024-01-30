الصفدي يبحث مع نظيره البريطاني آلية إيصال مساعدات فورية إلى غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، ركز على الأوضاع في غزة والجهود المبذولة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.



وأكد الصفدي، خلال الاتصال، على خطورة استمرار العدوان على غزة وتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.



ونوه الصفدي الى أهمية الاستمرار في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تقوم بدور لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه في مساعدة الفلسطينيين على مواجهة الكارثة الإنسانية في غزة وفي جميع مناطق اللجوء.



وبحث الوزيران الجهود المبذولة لإيجاد الآليات التي تسمح بإيصال مساعدات فورية وكافية إلى غزة وبما في ذلك من الأردن، وجهود خفض التصعيد الإقليمي.



واتفق الصفدي ونظيره البريطاني على استمرار التشاور حول هذه الجهود.

وبحث الصفدي وكاميرون العلاقات الثنائية وأكدا استمرار العمل على تطويرها في مختلف المجالات.

