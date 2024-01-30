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حزب الله يستهدف موقعا إسرائيليا

1/30/2024 6:10:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله اللبناني استهدافه بالصواريخ تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.


من جانبها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي أطلق من مواقعه في بركة ريشة نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه أطراف بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

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