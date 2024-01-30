حزب الله يستهدف موقعا إسرائيليا

حزب الله يستهدف موقعا إسرائيليا
التاريخ
1/30/2024 6:10:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن حزب الله اللبناني استهدافه بالصواريخ تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.
من جانبها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي أطلق من مواقعه في بركة ريشة نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه أطراف بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.
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