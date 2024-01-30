الاحتلال يهدم منشأة تجارية في بلدة سلوان

الاحتلال يهدم منشأة تجارية في بلدة سلوان
التاريخ
1/30/2024 6:10:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منشأة تجارية، في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.
وأفادت مصادر لـ "وفا " ، بأن قوة من جيش الاحتلال برفقة جرافة اقتحمت حي عين اللوزة في البلدة، وهدمت وجرفت منشأة تجارية لإصلاح المركبات، تعود لعائلة عايد، بحجة البناء دون ترخيص.
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