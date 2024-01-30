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الاحتلال يهدم منشأة تجارية في بلدة سلوان

1/30/2024 6:10:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منشأة تجارية، في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.


وأفادت مصادر لـ "وفا " ، بأن قوة من جيش الاحتلال برفقة جرافة اقتحمت حي عين اللوزة في البلدة، وهدمت وجرفت منشأة تجارية لإصلاح المركبات، تعود لعائلة عايد، بحجة البناء دون ترخيص.


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