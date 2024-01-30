الحريات النيابية تهنئ بمناسبة عيد ميلاد الملك الـ62

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتقدم رئيس وأعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية، من جلالة الملك عبدالله الثاني، بأسمى آيات التهنئة والتبريك والولاء والانتماء بمناسبة عيد ميلاد جلالته الثاني والستين، السعيد على قلب كل أردني وأردنية.



وقال رئيسها النائب عبدالله أبو زيد، في بيان صحفي أصدرته اللجنة، بهذه المناسبة العزيزة نجدد البيعة والولاء والانتماء لعرشكم المفدى، ضارعًا إلى الله عزو جل أن يمد في عمر جلالتكم وولي عهدكم الأمين وأن يحفظكم ذخراً وسنداً لأردننا الحبيب ولشعبه الأصيل وأن يعيد هذه المناسبة، أزمنة عديدة وسعيدة بالخير واليمن والبركات على الأردن وشعبه المعطاء.