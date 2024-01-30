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قوة خاصة إسرائيلية تغتال 3 فلسطينيين داخل مستشفى في جنين

1/30/2024 6:10:01 AM
(MENAFN- Amman Net)
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  • قوة خاصة إسرائيلية، تغتال صباح اليوم، ثلاثة فلسطينيين، بعد أن تسللت داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.
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قوة خاصة إسرائيلية تغتال 3 فلسطينيين داخل مستشفى في جنين 01/30/2024 - 13:13 عمان ن

اغتالت قوة خاصة إسرائيلية ، صباح الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين، بعد أن تسللت داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأوضحت مصادر من داخل المستشفى، أن نحو 10 جنود من أفراد القوة الخاصة الإسرائيلية الذين تنكروا بالزي المدني، بلباس أطباء وممرضين وبلباس نسوي فلسطيني، تسللوا إلى المستشفى فرادا واتجهوا للطابق الثالث، واغتالوا الشبان باستخدام مسدسات كاتمة للصوت.

وأفاد شهود عيان أنه سمع دوي أصوات إطلاق نار كثيف بمحيط مستشفى ابن سينا، بعد اقتحامه من قبل تلك القوة الإسرائيلية.

ودعت القوى الوطنية إلى الإضراب والنفير العام في جنين بعد اغتيال الشبان الثلاثة بمستشفى ابن سينا.

وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة طالبت بشكل عاجل الهيئة العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية بوضع حد لسلسلة الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين والمراكز الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة لمراكز وطواقم العلاج والإسعاف.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن هذه الجريمة تأتي بعد عشرات الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق مراكز وطواقم العلاج، ويوفر القانون الدولي حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية، ضمنها المستشفيات، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيتي جنيف لعام 1977 ولاهاي لعام 1954.

وبذلك يرتفع إلى 63 عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 381 شهيدا.

وفا

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