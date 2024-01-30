غزة: مصير المسعفين والطفلة المحاصرة بمركبة مازال مجهولا

(MENAFN
- Amman Net) قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مصير المسعفين الذين توجهوا أمس الاثنين لإنقاذ الطفلة هند (6 أعوام) المحاصرة داخل مركبة في مدينة غزة، ما يزال مجهولا.
وأوضحت الجمعية في بيان اليوم الثلاثاء، أنها فقدت الاتصال بالمسعفين ولا تعرف ما إذا كانوا نجحوا في مهمتهم ام لا.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاصرت أمس الاثنين الطفلة هند داخل مركبة في منطقة محطة فارس للمحروقات بمدينة غزة بعد أن استهدفت عائلتها.
وأشارت الجمعية إلى أن الطفلة هند كانت برفقة عائلة عم والدتها بشار حمادة عندما أطلقت قوات الاحتلال النار على المركبة التي كانوا يستقلونها ما أسفر عن استشهاد كل من فيها "6 أفراد"، وبقيت هند محاصرة داخلها.
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