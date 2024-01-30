الاحتلال يهدم ناديا للفروسية في قرية قلنديا شمال القدس المحتلة

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، نادي فلسطين للفروسية في قرية قلنديا شمال القدس.

وقال مالك نادي فلسطين للفروسية خالد حماد الإفرنجي، إن النادي مكون من صالة للتدريب بمساحة 500 متر حيث تم هدمها، وإسطبل للخيول بمساحة 300 متر حيث تم هدمه أيضا، ويوجد فيه 20 خيلا للتدريب، علما أن النادي مبني منذ ثماني سنوات على أرض تعود ملكيتها لدائرة الأوقاف الإسلامية.