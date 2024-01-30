الاحتلال يهدم ناديا للفروسية في قرية قلنديا شمال القدس المحتلة

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، نادي فلسطين للفروسية في قرية قلنديا شمال القدس.
وقال مالك نادي فلسطين للفروسية خالد حماد الإفرنجي، إن النادي مكون من صالة للتدريب بمساحة 500 متر حيث تم هدمها، وإسطبل للخيول بمساحة 300 متر حيث تم هدمه أيضا، ويوجد فيه 20 خيلا للتدريب، علما أن النادي مبني منذ ثماني سنوات على أرض تعود ملكيتها لدائرة الأوقاف الإسلامية.
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