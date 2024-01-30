مستعربون يختطفون شابا وسط بيت لحم
التاريخ
1/30/2024 6:09:19 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
يت لحم/PNN- اختطفت قوات خاصة إسرائيلية "مستعربون"، اليوم الثلاثاء، شابا من وسط مدينة بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني للوكالة الرسمية، بأن مستعربين اختطفوا الشاب محمد زواهرة (32 عاما) من وسط المدينة.
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