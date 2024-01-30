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يديعوت أحرونوت: الجنود العائدون من غزة يعانون أعراضا نفسية

1/30/2024 6:09:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن أعدادا كبيرة من الجنود الإسرائيليين يعودون من غزة وهم يعانون من أعراض نفسية وانفعالية.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية أفادت سابقا بأن جنديا من جيش الاحتلال عاد من معارك القطاع، أطلق النار على زملائه بسبب "كابوس"، وقتل جندي آخر عائد من الحرب زميله بسبب "الصدمة".

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