قادة المستوطنين في الضفة أعدوا مخططا للاستيطان في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- المخطط يبدأ بتشكيل لوبي في الكنيست بهدف سن قوانين، مثل إلغاء "قانون فك الارتباط عن غزة"، وتجنيد الرأي العام الإسرائيلي ومؤيدي إسرائيل في الولايات المتحدة، وتجهيز "المستوطنين الجدد" للانطلاق نحو نقاط الاستيطان في القطاع.

يُعدّ قادة المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية مخططا للعودة إلى الاستيطان في قطاع غزة. ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الثلاثاء، مؤتمر "العودة إلى غزة"، الذي عُقد في القدس، أول أمس، بأنه كان "طلقة البداية وحسب"، لخطوات يخطط المستوطنون لتنفيذها في الأشهر القريبة المقبلة، وهو مشابه لمخططات إقامة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية.

وبادرت إلى هذا المخطط رئيسة الحركة الاستيطانية "نِحالا"، دانييلا فايس، التي تقود عملية إقامة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة، مع رئيس "مجلس السامرة" لمستوطنات شمال الضفة، يوسي داغان. ويتم تنفيذ مخطط الاستيطان في قطاع غزة من خلال السعي إلى كسب تأييد أحزاب وجهات خارجية لهذا المخطط، إلى جانب تجنيد الرأي العام الإسرائيلي ورصد عائلات توافق على الانتقال للاستيطان في القطاع.

وشارك العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست في مؤتمر "العودة إلى غزة". وحسب المخطط، فإنه يجري في هذه الأثناء تشكيل لوبي سياسي. وفي هذا السياق، زارت فايس الكنيست ثلاث أيام متتالية قبل انعقاد المؤتمر، حيث التقت مع وزراء وأعضاء كنيست، وفقا للصحيفة.

والتقت فايس مع أي وزير أو عضو كنيست يوافق على الاستماع لتفاصيل المخطط الاستيطاني في قطاع غزة، وادعت أن "أي شيء ليس استيطانا إسرائيليا يشكل خطرا متجددا على إسرائيل".

ووصفت الصحيفة داغان بأنه "شخصية قوية" في حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. وأشارت الصحيفة إلى أن داغان تمكن من إقناع أعضاء كنيست، ليس من الليكود فقط، في تحويل البؤرة الاستيطانية العشوائية "حوميش" إلى مستوطنة "شرعية". ويعتزم داغان وفايس "غرس فكرة الاستيطان في قطاع غزة في صفوق منتخبي الجمهور، كي يتمكنا لاحقا من دفع قوانين تدعم إقامة المستوطنات، وبينها إلغاء قانون فك الارتباط"، الذي تم سنه لدى تنفيذ خطة الانفصال، في العام 2005.

ويوجه قادة المستوطنين رسائل بالروح نفسها وباللغة الإنجليزية إلى الولايات المتحدة. وحضرت مؤتمر "العودة إلى غزة" وسائل إعلام أجنبية كثيرة، وأجرى داغان مقابلات عديدة مع وسائل إعلام أميركية. وأشارت الصحيفة إلى أن "المستوطنين يعرفون كيف يربطون مؤيديهم الأميركيين مع مبادراتهم. وهذا حدث خلال ولاية ترامب، عندما وصل مستوطنو الخليل إلى واشنطن بوساطة السفير الأميركي الأسبق في إسرائيل، ديفيد فريدمان".

وتسعى حركة "نحالا" في هذه الأثناء وقبل انتهاء الحرب على غزة إلى "تطبيع" وجود مستوطنات مجددا في قطاع غزة لدى الرأي العام الإسرائيلي. "وفيما يتحدث داغان عن الاستيطان في شمال القطاع فقط، تشدد فايس على الاستيطان في القطاع كله"، وفقا للصحيفة.

ويقضي المخطط بعدم نقل مستوطنين من الضفة إلى القطاع، وإنما نقل سكان من جميع أنحاء إسرائيل، وخاصة من جنوبها، للاستيطان في القطاع. وعُقدت لهذه الغاية اجتماعات في أسدود وسديروت، تخللها إبحار بقوارب مقابل شواطئ القطاع. وعقدت فايس "حلقات بيتية" في فندق في القدس لسكان تم إجلاؤهم من سديروت، في بداية الحرب الحالية.

وبحسب المخطط، فإن "نوى الاستيطان هي عمليا التي تخرج هذه الرؤية إلى حيز التنفيذ. وينبغي أن تكون مستعدة ليوم التنفيذ وأن يصل أفرادها حاملين عتادهم ومعداتهم للاستيطان في نقاط الاستيطان. وبإمكان حدث حزبي، أمني أو سياسي أن يدفع هذه العائلات. والتجربة التاريخية تدل على أن هذه الأمور تحدث بسرعة، وأحيانا بسرعة فائقة، مثلما حدث في حالة البؤرة الاستيطانية العشوائية إفياتار"، حسب الصحيفة.

وتابعت الصحيفة أن العائلات التي عبرت عن موافقتها على الاستيطان في القطاع تجري نقاشات فيما بينها، وتوزع خيام ومعدات عليها للإقامة في بؤر استيطانية داخل القطاع. وتخطط "نحالا"، لمكوث هذه العائلات في منطقة "غلاف غزة"، كي تكون "مستعدة للانطلاق إلى نقاط الاستيطان" داخل القطاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن دخول المستوطنين إلى القطاع يتم تحت حراسة قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبذريعة "الصلاة في نقطة معينة، وربما بإقامة مزرعة أو الدخول إلى منطقة مرة كل بضعة أيام، وربما باستيطان شبان معدودين قريبا من السياج الحدودي داخل القطاع".