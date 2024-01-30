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نادي الأسير: أكثر من 1000 مواطن اعتُقلوا من جنين ومخيمها منذ السابع من تشرين الأول الماضي

1/30/2024 6:09:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال نادي الأسير، إن حصيلة الاعتقالات في مدينة جنين ومخيمها بلغت أكثر من 1000 معتقل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن هذه الحصيلة تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن تم الإفراج عنهم لاحقا، بينهم نساء وأطفال.

وأشار نادي الأسير إلى أن الاحتلال اعتقل خلال الشهر الجاري 120 مواطنا، بينهم أطفال، وأساتذة مدارس، ومحامون، ومعتقلون سابقون، وجرحى، إضافة إلى طفل أعاد الاحتلال اعتقاله وهو من بين الأطفال الذين تم الإفراج عنهم خلال صفقات التبادل التي تمت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

ولفت إلى أن المعتقلين وعائلاتهم تعرضوا لعمليات تنكيل وتعذيب، واعتداءات شملت الضرب المبرح، واستخدام أفراد من العائلات ومنهم نساء كرهائن للضغط على أحد أفراد العائلة لتسليم نفسه، هذا إلى جانب جريمة الإعدام الميداني التي شكلت أبرز الجرائم التي استخدمها الاحتلال في جنين، وعمليات الاغتيال التي كان آخرها صباح اليوم، إذ أقدمت قوات خاصة من جيش الاحتلال (مستعربون) على اقتحام مستشفى ابن سينا واغتيال ثلاثة شبان.

وعلى مدار فترة العدوان الشامل والإبادة الجماعية في غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، تعرضت جنين لعدة اجتياحات واسعة، كان آخرها في شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، وخلاله نفذ الاحتلال عمليات تحقيق ميدانية واسعة، طالت أكثر من (600) مواطن ورافقها عمليات تنكيل وضرب مبرح بحق المواطنين، وأبقى الاحتلال على اعتقال نحو (90) مواطنا منهم، هذا إلى جانب عمليات التدمير والتخريب الواسعة التي طالت البنى التحتية في المخيم والمدينة.

وأكد النادي، أن مستوى الجرائم التي ترافق عمليات الاقتحام وحملات الاعتقال في المحافظات، في تصاعد بحسب عشرات الشهادات التي تابعتها المؤسسات المختصة، إذ بلغ عدد المعتقلين الذين اعتقلهم الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر في الضفة أكثر من (6390).

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