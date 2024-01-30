اضطرابات البحر الأحمر ترفع أسعار الشحن الجوي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الشحن الجوي العالمية للمرة الأولى منذ سبعة أسابيع قبيل العام القمري الجديد في آسيا، إذ دفعت الهجمات على سفن شحن في البحر الأحمر الشركات إلى اللجوء لتأمين شحن جوي أعلى كلفة.



وقالت وكالة بيانات الأسعار تي.إيه.سي إنديكس إن مؤشر البلطيق للشحن الجوي، الذي يظهر معدلات المعاملات الأسبوعية للشحن العام عبر عدد من الطرق، ارتفع 6.4 % في الأسبوع حتى أمس الاثنين، ليعكس الانخفاضات منذ الذروة الموسمية في منتصف ديسمبر.



وأجبرت الهجمات التي شنتها حركة الحوثي اليمنية على سفن في البحر الأحمر شركات الشحن على اعتماد طرق أطول يمكن أن تضيف أسابيع إلى مواعيد التسليم.

وتغلق العديد من المصانع في الصين أبوابها لقضاء العطلة التي تستمر 8 أيام وتبدأ هذا العام في العاشر من فبراير، وتسعى الشركات لإيصال المخزون إلى العملاء قبل ذلك.



وارتفعت أسعار الشحن الجوي من شنغهاي 8.8% على أساس أسبوعي مدفوعة بزيادات كبيرة إلى أوروبا.



كما ارتفعت أسعار الشحن الجوي خارج هونغ كونغ 5.9 % وقفزت أسعار الشحن الجوي خارج جنوب شرق آسيا 10% .