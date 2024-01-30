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اقتصاد ألمانيا ينكمش بنسبة 0.3% في الربع الأخير من 2023

1/30/2024 6:08:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انكمش الاقتصاد الألماني في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، بحسب البيانات الأولية التي أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم الثلاثاء، فيما يتوقع خبراء اقتصاديين أن يدخل أكبر اقتصاد في أوروبا في ركود فني آخر في الربع الأول من عام 2024.


وتراجع الناتج المحلي الإجمالي 0.3% في الربع الرابع مقارنة بالربع السابق، وذلك تماشيا مع توقعات محللين .


وانكمش الاقتصاد الألماني 0.3 % على مدار العام الماضي بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الخارجي.


وكان الاقتصاد الألماني حقق معدل نمو بنسبة 1.8 % و3.2 % في عامي 2022 و2021 على التوالي، بعد أن انكمش في عام 2020 بنسبة 3.8% بسبب جائحة كورونا.


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