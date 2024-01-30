قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس رئيس الدولة 5 فبراير

يُقيم اتحاد الإمارات لكرة القدم في السابعة من مساء يوم الاثنين 5 فبراير 2024 في فندق إرث في العاصمة أبوظبي، مراسم قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2023-2024.

وبهذه المناسبة، أكد عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، جزء أصيل من إرثنا وتاريخنا الرياضي العريق، وتعد البطولة الأغلى في مسابقاتنا المحلية، ومناسبة وطنية نعّبر من خلالها عن وفائنا وولائنا لقيادتنا الرشيدة، التي تدعم وتهتم بالرياضة والرياضيين في مختلف الأنشطة، حتى أصبحت دولتنا الحبيبة عاصمة للأحداث الرياضية القارية والعالمية.

وقال النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات: "إن اتحاد الكرة يبذل جهداً كبيراً من أجل تنظيم مباريات الكأس الغالية بأفضل صورة، ونحن نشكر إدارات الأندية على تعاونها المستمر معنا، لكي تبقى كأس رئيس الدولة عنواناً بارزاً من عناوين الكرة الإماراتية ومصدراً مهماً من مصادر قوتها."

وأشار عبيد سالم الشامسي إلى أن فرق عمل

إدارات الاتحاد المختصة تواصل تحضيراتها النهائية لانطلاق منافسات دور الستة عشر لأغلى الكؤوس في شهر فبراير المقبل، ونتمنى التوفيق والنجاح في تقديم إضافة مميزة لهذه النسخة.

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