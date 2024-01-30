تقويم دبي لقطاع التجزئة 2024 يحفل بفعاليات مميزة كبرى

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن تفاصيل تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة 2024 Retail Calendar والذي يشمل فعاليات وأنشطة وتجارب مميزة للمقيمين والزوار في مختلف أنحاء المدينة.

وتم الإعلان عن أجندة حافلة تشمل 17 مهرجاناً وفعالية للعام الحالي من خلال الفعاليات السنوية المفضلة مثل مهرجان دبي للتسوق، فعالية التجزئة المفضلة على مستوى العالم والذي انطلق في 8 ديسمبر 2023 حتى 14 يناير 2024، بالإضافة إلى موسم دبي للموضة ورمضان في دبي والعيد في دبي ومهرجان دبي للمأكولات ومفاجآت صيف دبي والمزيد من الفعاليات في 2024. كما تشمل أجندة قطاع التجزئة الدورة الثامنة من تحدي دبي للياقة الذي اختتمت أخيراً أكبر دورة له حتى الآن، حيث شارك فيها أكثر من 2.4 مليون شخص.

وتشمل الأجندة السنوية لقطاع التجزئة لعام 2024 العديد من التجارب المميزة التي يتم تنظيمها في مختلف الأماكن والوجهات ومراكز التسوق في المدينة بما يتماشى مع طموح دبي لكي تصبح واحدة من أفضل الأماكن للعيش والعمل والسياحة على مستوى العالم.

دعم استراتيجية دبي

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «ينتظرنا عام مليء بالفعاليات والمهرجانات والحملات التي ترتقي بقطاع التجزئة المزدهر في دبي، والذي يسهم في دعم استراتيجية دبي للتنمية المستدامة. وتشهد الحملات التي ننظمها سنوياً إقبالاً كبيراً وتؤدي دوراً أساسياً في الاستراتيجية التي تنفذها دبي لتعزيز السياحة وجذب الزوار».

وأضاف: «تمكنت دبي من تعزيز مكانتها كعاصمة عالمية لعروض التجزئة والأزياء والترفيه، وسنواصل العمل على تحسين تجربة الزوار والتعاون مع شركائنا والأطراف المعنية والجهات الراعية من أجل تنظيم المهرجانات والتجارب المميزة على مدار العام. كما يعد تقويم المهرجانات والفعاليات وسيلة لإضفاء الحيوية على الاحتفالات الثقافية في البيع بالتجزئة وفن الطهي والعديد من التجارب الأخرى في وجهات على مستوى المدينة - مما يساهم في مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة».

وأردف: «تتماشى مبادرة تقويم التجزئة مع أهداف»أجندة دبي الاقتصادية D33«المتمثلة في مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وتعزيز مكانتها بين أفضل ثلاث مدن عالمية. وهذه الجهود هي التي تواصل وضع دبي على الخريطة، حيث نحتفل بإنجازاتها مثل حصولها على المرتبة الأولى في تصنيف الوجهة العالمية على موقع Tripadvisor للعام الثالث على التوالي».

أجندة الفعاليات

وتشمل أجندة مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لعام 2024 المهرجانات والفعاليات التالية:

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مهرجان دبي للتسوق (8 ديسمبر 2023 - 14 يناير 2024): يوفر مهرجان دبي للتسوق، فعالية التجزئة المفضلة على مستوى العالم، العديد من عروض التجزئة والفعاليات الترفيهية والجوائز المذهلة. إضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن مواعيد الدورة القادمة من مهرجان دبي للتسوق، حيث ستقام الدورة الثلاثون للمهرجان في الفترة من 13 ديسمبر 2024 حتى 19 يناير 2025.

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رأس السنة الصينية (2 فبراير - 11 فبراير 2024): تم تصميم العديد من العروض الترويجية والأنشطة المخصصة للزوار والمقيمين الصينيين للاحتفال ببداية عام التنين وفق التقويم الصيني.

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موسم دبي للموضة - الربيع/الصيف: يسهم موسم الموضة الذي يشهد إطلاق تشكيلة الربيع/الصيف في تسليط الضوء على أحدث عروض الأزياء وزيادة المبيعات في مختلف أنحاء المدينة من خلال دعم المتاجر الكبرى والعلامات التجارية.

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رمضان وعيد الفطر في دبي (10 مارس - 14 أبريل 2024): يتم الاحتفال بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر من خلال العروض الترويجية والفعاليات الروحانية والثقافية في أجواء عائلية مميزة.

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التخفيضات الإلكترونية الكبرى: تعتبر هذه التخفيضات الحصرية عبر الإنترنت أحدث فعالية في أجندة قطاع التجزئة في دبي. وتتواصل الفعالية على مدار ثلاثة أيام وتوفر صفقات لا مثيل لها للمتسوقين عبر الإنترنت سواء كانوا في منازلهم أو أثناء التنقل.

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مهرجان دبي للمأكولات (19 أبريل - 12 مايو 2024): يدعوكم مهرجان دبي للمأكولات في دورته الحادية عشرة لاستكشاف العديد من التجارب والأطباق المميزة في دبي. تذوقوا أشهى المأكولات من مختلف المطابخ العالمية والنكهات الفريدة طوال فترة المهرجان.

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3 أيام من التخفيضات الكبرى (مايو): لا تفوتوا فرصة التسوق من العلامات التجارية الكبيرة ومتاجر التجزئة التي توفر خصومات مذهلة تصل إلى 90 % على مدار ثلاثة أيام في مراكز ووجهات التسوق في جميع أنحاء دبي. ويتم الإعلان عن المواعيد والعروض قبل أيام قليلة من الفعالية.

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عيد الأضحى في دبي (17 يونيو - 23 يوليو 2024): تحتفي دبي بعيد الأضحى من خلال العديد من الصفقات والفعاليات المميزة في جو عائلي مفعم بالتقاليد والعادات الإماراتية الأصيلة.

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مفاجآت صيف دبي (28 يونيو - 1 سبتمبر 2024): سيشهد مهرجان «مفاجآت صيف دبي» موسماً من الفعاليات الممتعة والعروض الترويجية والترفيهية العائلية بما فيها فعالية «عالم مدهش» بالإضافة إلى العروض المميزة والسحوبات الكبرى التي توفر للمتسوقين تجارب ممتعة على مدار الصيف في دبي.

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العودة إلى المدراس (5 أغسطس - 29 أغسطس): يوفر موسم العودة إلى المدراس خلال مفاجآت صيف دبي، عروضاً مذهلة للأطفال في العديد من المتاجر وتشمل صفقات على المنتجات التي يحتاجها الأهل والأطفال للاستعداد لبداية العام الدراسي.

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التخفيضات النهائية خلال مفاجآت صيف دبي: يُختتم مفاجآت صيف دبي بتخفيضات لا مثيل لها على العلامات التجارية الرائدة في قطاع التجزئة في دبي. كما يحظى المتسوقون بفرصة الفوز بجوائز قيمة في مراكز التسوق في جميع أنحاء المدينة.

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موسم دبي للموضة - تشكيلة الخريف/الشتاء: تعرّفوا على أحدث صيحات الموضة مع قدوم فصل الشتاء من خلال إطلاق تشكيلة الخريف/الشتاء الجديدة، حيث ترحب المدينة بطقس الشتاء مع عروض تسوق خاصة بالموسم.

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مهرجان دبي للمفروشات 11 أكتوبر – 27 أكتوبر 2024): يهدف المهرجان إلى دعم قطاع المفروشات والتصميم الداخلي في دبي، ويتيح للمصممين عرض منتجاتهم وابتكاراتهم وإبداعاتهم في هذا المجال. استمتعوا بأفضل العروض على الأثاث والأدوات والأجهزة المنزلية في جميع أنحاء المدينة.

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مهرجان الأضواء «ديوالي» (25 أكتوبر - 7 نوفمبر 2024): يحتفل المقيمون من الهند ومن جميع أنحاء العالم في دبي بمهرجان الأضواء الذي يشهد تنظيم العروض الموسيقية والحفلات وفعاليات الطعام وعروض «ديوالي» الترويجية وعروض الألعاب النارية المذهلة.

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تحدي دبي للياقة (26 أكتوبر - 24 نوفمبر 2024): فرصةٌ للحفاظ على لياقتكم وتعزيز نشاطكم من خلال الدورة الحالية من تحدي دبي للياقة، حيث ندعو سكان المدينة وزوارها لممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً في فعالية تم تصميمها لجعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم من خلال أنشطة اللياقة البدنية وجودة الحياة.

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عيد الاتحاد لدولة الإمارات: تحتفل دولة الإمارات بعيد الاتحاد والنمو الكبير الذي تشهده البلاد من خلال العديد من التخفيضات الكبرى وتنظيم عروض الألعاب النارية والفعاليات في جميع أنحاء دبي احتفالاً بدولة الإمارات وشعبها.

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