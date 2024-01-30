طيران الإمارات تنضم لمبادرة استثمار لخفض الكربون في بريطانيا

انضمت طيران الإمارات إلى مجموعة سولنت The Solent Cluster، لتصير بذلك أول ناقلة دولية تنضم إلى المبادرة البريطانية التي تركز على الاستثمارات منخفضة الكربون للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الصناعة والنقل والمنازل في الساحل الجنوبي لإنجلترا.

ومجموعة سولنت عبارة عن تعاون متعدد القطاعات لمنظمات دولية، بما في ذلك شركات مصنعة وشركات هندسية وشركات وصناعات إقليمية ومشغلو خدمات لوجستية وبنية تحتية ومؤسسات أكاديمية.

وانضمت طيران الإمارات، أكبر ناقلة دولية في العالم، إلى أكثر من 100 عضو في المجموعة، إلى جانب الأعضاء المؤسسين Solent Partners (Solent LEP سابقاً)، ومزود الطاقة العالمي ExxonMobil، وجامعة ساوثهامبتون. وشارك الأعضاء المؤسسون تفاصيل رؤيتهم امجموعة سولنت وكيف يمكنها تأمين الوظائف الحالية وإنتاج وقود منخفض الكربون لقطاعات عدة متنوعة، بما فيها الطيران.

مستقبل الوقود المستدام

ولدى مجموعة سولنت القدرة لإنشاء مصنع لوقود الطيران المستدام SAF بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 200 ألف طن

سنوياً. وفي حالة الموافقة على المصنع، فسوف يبدأ التشغيل في عام 2032، ويمكن لوقود الطائرات الذي ينتجه أن يحجب انبعاث 563 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ذلك أن انبعاثاته تقل بنسبة 70% عن الوقود التقليدي. كما تصلح شبكات الأنابيب الحالية لإمداد الوقود المستدام من المصنع إلى المطارات الرئيسية التي تخدمها طيران الإمارات في المملكة المتحدة، مثل مطاري لندن هيثرو ولندن غاتويك.

ويشكّل طموح طيران الإمارات الراسخ لتأمين الوقود المستدام المنتج في المملكة المتحدة من خلال مجموعة سولنت، إضافةً مهمة إلى العديد من المبادرات التي نفذتها الناقلة خلال العام الماضي. كما تأتي هذه الخطوة في أعقاب الرحلات التجريبية التي شغّلتها طيران الإمارات بطائرات A380 وبوينج 777 باستخدام وقود مستدام بنسبة 100% في عام 2023. وسبق لطيران الإمارات أيضاً توسيع شراكتها مع "نيستي Neste" لتزويد رحلاتها في أمستردام وسنغافورة بوقود مستدام خلال عامي 2024 و2025. كما حمّلت وقوداً مستداماً في مركزها بدبي لرحلات تجارية لأول مرة في أكتوبر

2023.

إمكانيات قوية

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "نحن فخورون بالانضمام إلى المنظمات التي تشاركنا التفكير ذاته ضمن مبادرة مجموعة سولنت، حيث تتمتع المجموعة بإمكانيات قوية لدعم ابتكار وإنتاج الطاقة النظيفة، وهي خطوة أخرى إلى الأمام في رحلتنا نحو اعتماد الوقود المستدام على المدى الطويل ضمن شبكة خطوطنا. ونتطلع مع زملائنا الأعضاء إلى المساهمة في هذه الجهود، بينما نرى أيضاً التأثير الإيجابي للمجموعة على الاقتصاد المحلي والمنطقة الجنوبية الشرقية للمملكة المتحدة والصناعات على نطاق واسع".

وقالت الدكتورة ليندسي ماري أرمسترونج، الأستاذ المشارك في الهندسة الميكانيكية ورئيس مجموعة سولنت لإزالة الكربون الصناعي في جامعة ساوثهامبتون: "سولنت من المساهمين الرئيسيين في إزالة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن عمليات التصنيع كثيفة الاستهلاك للطاقة. ويعد تشكيل مجموعة إزالة الكربون، التي تشمل قطاعات التعليم العام والخاص والتعليم العالي خطوة هائلة إلى الأمام بالنسبة للمنطقة، وسوف تقدم الوقود المستدام لقطاعات النقل المحلي والطيران والشحن، وتوفر مصدر طاقة منخفضة الكربون لتدفئة المنازل والشركات والمباني العامة، وتفتح فرص عمل جديدة. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال العمل معاً كمجتمع يغطي جميع القطاعات، والعمل في نهاية المطاف بنفس الطموح لتحقيق مستقبل اقتصادي منخفض الكربون لمنطقة سولنت".

وكانت طيران الإمارات قد بدأت خدمة المملكة المتحدة في عام 1987. وتشغل الآن 131 رحلة أسبوعياً إلي سبع محطات في المملكة: ست رحلات يومياً بطائرات A380 إلى لندن هيثرو (وخمس رحلات أسبوعياً بطائرات البوينج 777 حتى 30 مارس 2024)، ثلاث رحلات يومياً بطائرات A380 إلى لندن غاتويك، رحلتان يومياً إلى مطار لندن ستانستيد، ثلاث رحلات يومياً بطائرات A380 إلى مانشستر، رحلتان يومياً إلى برمنغهام (واحدة بطائرات A380)، رحلة يومية إلى نيوكاسل، ورحلة يومية بطائرة A380 إلى غلاسكو.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز