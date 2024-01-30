أسهم أوروبا عند قمة عامين .. واليابانية ترتفع في انتظار قرار الفائدة الأمريكي

ارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء، لتبلغ أعلى مستوياتها في عامين، مدعومة بمكاسب حققتها وول ستريت الليلة الماضية، مع عكوف المستثمرين على تقييم توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة في أسبوع يعج بالتطورات المهمة بالنسبة للأسواق.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة خلال التداولات، مرتفعاً للجلسة الخامسة على التوالي.

ارتفعت وول ستريت لمستويات غير مسبوقة، الاثنين مع تحول التركيز إلى نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبيرة من الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة، وكلاهما يمكن أن يحدد مسار الأسواق.

وعلى الرغم من وجود توافق واسع النطاق على أن تخفيضات أسعار الفائدة في أوروبا باتت وشيكة، فإن صناع السياسات منقسمون بشأن توقيت مثل هذه الإجراءات.

ويتوقع المتعاملون بنسبة 75 بالمئة تقريباً بأن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة 25 نقطة أساس على الأقل في أبريل.

وتلقى قطاع الصناعات دفعة بدعم قفزة 4.9 بالمئة لسهم شركة سكانسكا السويدية للبناء بعدما رفعت جيفريز توصيتها لسهم الشركة إلى «شراء».

إلا أن سهم دياجيو انخفض 3.2 بالمئة بعد أن خالفت أكبر شركة لصناعة المشروبات الكحولية في العالم تقديرات مبيعات النصف الأول من العام.

وزاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1 بالمئة، مدعوماً بارتفاع سهم رينو 1.8 بالمئة بعد أن تخلت شركة صناعة السيارات عن خططها لطرح وحدتها للسيارات الكهربائية، عازية ذلك إلى الأوضاع الباهتة لسوق الأسهم.





اليابان

وأغلق المؤشر نيكاي القياسي الياباني مرتفعاً، إذ اقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر المكاسب في وول ستريت، لكن الحذر قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتوقع الأربعاء بشأن أسعار الفائدة حد منها.

وصعد المؤشر نيكاي 0.11 بالمئة ليغلق عند 36065.86 نقطة، مبتعداً عن أعلى مستوياته في وقت سابق، إذ تردد المتعاملون في الشراء النشط قرب نهاية الجلسة.

وارتفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ ارتفع سهم أدفانتست 1.69 بالمئة وسهم شين-إتسو للكيماويات ثلاثة بالمئة.

وصعد سهم شركة رينيساس للإلكترونيات المصنعة للرقائق 2.81 بالمئة.

وارتفع سهم شركة دايكن إندستريز لصناعة مكيفات الهواء 0.86 بالمئة.

وارتفع المؤشر توبكس الرئيسي بنسبة 0.09 بالمئة، مع صعود سهم نينتندو 2.22 بالمئة وزاد سهم سوني 0.87 بالمئة.

وتخلى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضاً 0.1 بالمئة عند 2526.93 نقطة، وسجل سهم تويوتا موتور أكبر انخفاض من حيث الوزن النسبي عند 0.8 بالمئة.

وتراجع سهم هوندا موتور 1.03 في المئة، وخسر سهم إيسوزو موتورز 3.32 بالمئة.

ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، انخفض الثلثان بينما ارتفعت معظم الأسهم الأخرى.

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