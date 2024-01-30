الدولار حبيس قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي

جرى تداول الدولار الثلاثاء ضمن نطاق ضيق مقابل العملات الرئيسية الأخرى وسط ترقب المتعاملين لقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع بحثاً عن أدلة حول الموعد الذي قد يخفض فيه البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة.

واستقر مؤشر الدولار خلال ساعات التداول الآسيوية، حيث تداول أخيراً حول 103.50 مع تحرك المتعاملين في السوق بحذر قبل اجتماع بنك الاحتياطي الاتحادي الذي يبدأ الثلاثاء ويستمر يومين.

ومع توقع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، ستركز الأسواق على اللهجة التي سيتحدث بها رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في المؤتمر الصحافي الأربعاء وأي تلميحات لخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق حالياً بنسبة 46 بالمئة أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في مارس، بانخفاض من 73.4 في المئة قبل شهر، إذ تعزز البيانات وجهة النظر القائلة إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرناً.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس «أظن أن اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة لن يكون متشائماً كما تشير أسعار السوق الحالية».

وانخفض اليورو 0.09 في المئة إلى 1.0822 دولار قبيل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية للربع الرابع في منطقة اليورو، إذ تشير التوقعات إلى مؤشرات أضعف بكثير مما كانت عليه في الولايات المتحدة.

واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.2709 دولار، متماسكاً قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا هذا الأسبوع.

وفي آسيا، تراجعت العملة الأمريكية بنسبة 0.06 في المئة مقابل الين عند 147.38 للدولاراً.

وصعد الدولار الأسترالي 0.08 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 0.6616 دولار أمريكي، بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في أسبوعين عند 0.6625 دولار أمريكي.

وفي العملات المشفرة، ارتفعت عملة البتكوين 0.41 في المئة إلى 43355.85 دولاراً، بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ 12 يناير عند 43777.00 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

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