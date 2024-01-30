تراجع التضخم في المتاجر البريطانية إلى أدنى مستوياته منذ 18 شهراً

تراجع معدل التضخم في المتاجر البريطانية إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 18 شهراً، في إشارة جديدة إلى بدء تراجع أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن «اتحاد التجزئة البريطاني»، إن الأسعار في المتاجر ارتفعت بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي في يناير الجاري، مقارنة مع زيادة سنوية بنسبة 4.3٪ في ديسمبر الماضي.

وأوضحت بلومبرج أن هذا هو أدنى مستوى منذ مايو 2022، حيث عرض تجار التجزئة خصومات كبيرة لجذب المتسوقين.

انخفض تضخم أسعار المواد الغذائية للشهر التاسع على التوالي، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 6.1% في يناير، مقارنة مع 6.7% في ديسمبر.

وتعتبر هذه البيانات مشجعة بعد مفاجأة من مكتب الإحصاءات الوطنية في وقت سابق من هذا الشهر، والتي أظهرت ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع للمرة الأولى منذ 10 أشهر. قام المستثمرون بتسعير سلسلة سريعة من تخفيضات أسعار الفائدة بدءاً من منتصف هذا العام، بناء على توقعات الاقتصاديين بأن التضخم قد يتراجع إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2% في الأشهر القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يتخذ بنك إنجلترا قراره المقبل بشأن سعر الفائدة الخميس.

سجلت محلات السوبر ماركت البريطانية نمواً قوياً في المبيعات خلال فترة احتفالات العام الجديد مع استضافة المستهلكين للأصدقاء والعائلة في المنزل. كما حققت شركات بيع الملابس بالتجزئة الكبرى «نيكست»، و«ماركس آند سبنسر»، و«بريمارك» أداءً جيداً، حيث رفعت الأولى توقعات أرباحها للمرة الخامسة منذ يونيو.

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