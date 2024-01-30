«دبي الصحية» تستعرض نظامها الصحي الأكاديمي خلال معرض «الصحة العربي 2024»

نظمت مؤسسة دبي الصحية - أول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي - جلسة تعريفية لقادة القطاع الصحي خلال فعاليات الدورة الـ 49 من معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024، المقامة حالياً في مركز دبي التجاري العالمي.

وقدم سعادة الدكتور عامر أحمد شريف المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية" عرضاً شاملاً عن أول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي أمام أكثر من 150 مسؤول ومدير من القطاع الصحي داخل الدولة وخارجها.

واستعرض أبرز العناصر التي تميز النظام الصحي الأكاديمي المتكامل لــ"دبي الصحية" والذي يتماشى مع الأنظمة الصحية الأكاديمية الرائدة حول العالم إلى جانب كيفية ارتقاء النظام الصحي الجديد بمستويات الرعاية الصحية للمرضى، فضلاً عن تعزيزه لاستدامة القطاع.

وسلط الضوء على أهمية بناء المواهب المحلية والتركيز على البحث والابتكار، إضافة إلى العمل المشترك والتعاون على دمج المعرفة والمهارات والكفاءات للوصول إلى أفضل النتائج التي تتمحور حول المريض وتحقيق التميز في الرعاية الصحية.

وقال الدكتور عامر أحمد شريف " نسعى من خلال التزامنا المشترك، الذي يتمحور حول المريض أولاً إلى تعزيز القطاع الصحي الحالي ووضع الأسس الصحيحة لمستقبل أفضل لضمان أثر ممتد يصل إلى الأجيال القادمة. ويعد تعزيز الشراكات من أهم الأهداف التي نعمل على تحقيقها لما فيها من دعم لجهودنا وتعزيز للابتكار، فمن خلال ترسيخ هذه الشركات وعلاقات التعاون الوطيدة مع رواد القطاع الصحي سنتمكن من توحيد الخبرات والموارد لمواجهة التحديات الصحية الحالية وإحداث تأثير يضمن عملنا نحو الارتقاء بصحة الإنسان".

يذكر أن "دبي الصحية" أسست على مبدأ تعزيز جودة الرعاية الصحية والارتقاء بصحة الإنسان وتضم ستة مستشفيات و26 مركزاً للخدمات العلاجية الخارجية و20 مركزاً للياقة الطبية إلى جانب جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ومؤسسة الجليلة. وتلتزم دبي الصحية من خلال الجهود الموحدة لفريق مكون من 11 ألف فرد من مختلف التخصصات بخدمة المرضى عبر تكامل الرعاية والتعلّم والاكتشاف والعطاء وجعل المريض على رأس قائمة أولوياتها عبر قيمتها الأساسية "المريض أولاً".

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