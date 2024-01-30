7.9 مليارات دولار مبيعات دار «سوذبيز» للمزادات في 2023

حققت دار «سوذبيز» للمزادات في 2023 مبيعات بقيمة 7.9 مليارات دولار، على ما أفادت الشركة التي يملكها الملياردير

باتريك دراهي، بانخفاض طفيف عن الحجم القياسي الذي وصلت إليه في 2022 وهو ثمانية مليارات دولار. وأعربت «سوذبيز» في بيان عن ارتياحها للمبيعات التي حققتها في مجال مبيعات قطاع السلع الفاخرة والبالغة مليارين ونصف مليار دولار رغم «ظروف كانت فيها السوق أكثر صعوبة»، بحسب وصفها.

وأظهرت النتائج أن إجمالي المبيعات في كل المجالات، من المزادات على الأعمال الفنية إلى تلك الخاصة بالسيارات الكلاسيكية، بلغ 7.9 مليارات دولار، مسجلاً نسبة تراجع محدودة جداً لم تتجاوز 0.8 في المئة عما كانت عليه عام 2022، لكنه ارتفع بنسبة 40 في المئة عمّا كان عليه في 2019، أي في العام الأخير قبل الجائحة.

ولاحظ الرئيس التنفيذي لدار «سوذبيز» تشارلز ستيوارت أن «الحركة بقيت مرتفعة، وساهمت فيها زيادة في تحويلات الثروات بين الأجيال ونتائج المزادات المُرضية».

وشهدت سوق الأعمال الفنية تباطؤاً في 2023، بعدما سجلت عام 2022 نتائج استثنائية. ويعود ذلك خصوصاً إلى انخفاض المبيعات في الصين، وإلى التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الإقليمية.

وأعربت «سوذبيز» عن اعتزازها بأن مزاداتها شهدت بيع العملين الفنيين الأعلى سعراً في العام الفائت، هما لوحة «امرأة الساعة» (1932) للرسام الإسباني بابلو بيكاسو لقاء 139 مليون دولار، ولوحة «السيدة ذات المروحة اليدوية» للفنان النمسوي غوستاف كليمت في مقابل نحو 108 ملايين دولار.

أما دار «كريستيز» المنافِسة المملوكة لمجموعة «أرتيميس» القابضة برئاسة الملياردير الفرنسي فرنسوا بينو، فقدّرت في ديسمبر الفائت بنحو 6.2 مليارات دولار إجمالي المبيعات لعام 2023 في قطاعَي الأعمال الفنية والسلع الفاخرة، أي بانخفاض بنسبة 25 في المئة عن الرقم القياسي البالغ 8.4 مليارات دولار عام 2022.

واعتبرت «كريستيز» أن هذا الانخفاض يعود إلى «البيئة الكلية الصعبة وانكماش سوق الأعمال الفنية»، وكذلك إلى الطبيعة الاستثنائية لعام 2022 الذي تميّز بالمزاد التاريخي على مجموعة المؤسِس المشارِك لشركة «مايكروسوفت» بول آلن التي بلغت رقماً قياسياً وأصبحت الأغلى ثمناً في تاريخ المزادات إذ بيعت لقاء 1.62 مليار دولار.

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