«التوطين»: 51 مليون عملية تواصل مع المتعاملين خلال 2023

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن إجمالي عمليات التواصل مع متعامليها من خلال "منظومة التواصل" بلغت أكثر من 51 مليونا خلال العام 2023، بزيادة بلغت نحو 65% مقارنة بعدد عمليات التواصل خلال العام 2022 والبالغة نحو 31 مليون عملية.

وتوفر وزارة الموارد البشرية والتوطين، عبر "منظومة تواصل" 14 قناة ذكية ورقمية لمتعاملي الوزارة حيث تشمل مركز الاتصال 600590000، وخدمة "واتساب"، وخدمة الدردشة المباشرة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، والبريد الإلكتروني...، إلى جانب منصة "تواصل" في مكاتب وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي تتيح المكالمات المرئية والصوتية مع المتعاملين ونظام "صوت المتعامل" وملتقى "المتعامل أولاً" ضمن مجلس المتعاملين، إضافة لحسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي@mohre_uae، ونظام الرد التفاعلي الآلي، والإشعارات التوعوية لأصحاب العمل والموظفين، وخدمة كشف الحساب الشهري للمنشآت، وخدمة الاتصال المرئي، وخدمة الدعم الفني، والخدمة التفضيلية المتميزة التي تم إطلاقها مؤخراً لمتعاملي الوزارة.

وتستند "منظومة تواصل"، إلى بنية تكنولوجية موحدة وآمنة وآليات متطورة تضمن الشفافية والخصوصية وتحقق رضا وسعادة المتعامل وتواكب التوجهات المستقبلية وتلبي متطلبات وتوجهات حكومة الإمارات لخدمات المستقبل.

وتتيح منظومة "تواصل"، للمتعاملين وأفراد المجتمع الاستفسار عن الإجراءات وطريقة تقديم المعاملات والطلبات، بالإضافة إلى تلقي الملاحظات والاقتراحات، وطلب الدعم الفني، إلى جانب تسجيل البلاغات، وغيرها، وذلك وفقا لأحدث التقنيات والمعايير العالمية ذات الصلة.

وقال سعادة خليل الخوري وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية: تحقق منظومة تواصل أعلى معايير التنافسية في تقديم الخدمات المؤسسية الرائدة، والاستفادة من التكنولوجيا العصرية لتقديم تجربة سعيدة للمتعاملين في علاقتهم مع الوزارة، عبر تقديم خدمات رائدة تتميز بالسرعة والسهولة وبالشفافية والأمان والموثوقية، وتوفر أعلى معايير الخصوصية، ضمن نهج وتوجه مستدام لبناء وتطوير منظومة رقمية متكاملة للوزارة تنسجم مع توجهات دولة الإمارات في التحول الرقمي، وخدمات المستقبل.

وأضاف : التطورات التشريعية المتلاحقة لسوق العمل، وتسارع عملية التنمية في الدولة، زاد من حاجة المتعاملين للدعم والتواصل مع الوزارة، والحصول على المعلومات الموثوقة والإرشادات المناسبة، وهو الأمر الذي استجابت له "منظومة تواصل" بفاعلية ومهنية بفعل الاستعداد والتطوير المستمر، والآليات العصرية المتبعة في الخدمة، والنظرة الاستشرافية لعمل المنظومة، وضمان استعدادها لتلبية المتطلبات المتزايدة عبر مراحل النمو السريع للدولة في مختلف المجالات.

وأكد الخوري، أن مستوى الإقبال الكبير على خدمات "منظومة تواصل" يبين مستوى الاستفادة التي تحققها لهم، باعتبارها مرجعًا رئيسيا للتواصل بغية تحقيق المتطلبات والاستجابة للتوجهات والسياسات الحكومية الرائدة في سوق العمل، حيث تقدم المنظومة خدمات متنوعة ومتميزة عبر الاستجابة والدعم لكافة الاستفسارات وتقديم المساعدة والحلول للمتعاملين وآلية التنفيذ الصحيحة للتشريعات والاجراءات، وتقديم التوجيه المناسب.

وأضاف أن الوزارة تعتبر ملاحظات متعامليها مُدخلاً رئيسيا ومحوريا للتطوير على خدماتها وقنواتها ومدى توافرها في خدمة المتعاملين وفق تفضيلاتهم وبما يحقق من سعادتهم ورضاهم.

وتؤكد عمليات التواصل الهاتفي، عبر مركز الاتصال خلال العام الماضي والبالغة نحو 2.5 مليون اتصال وارد وصادر، قدرة المركز على التعامل مع طلبات المتعاملين وتنفيذها بالسرعة والكفاءة المطلوبة، ضمن مستويات رضا متعاملين عالية بلغت نحو 90%، وذلك على مستوى الجاهزية والاستعداد للمركز وقدرته على الاستجابة الفاعلة لأعلى مستوى من حالات التواصل، وكفاءة الكادر البشري وجاهزيته، وكفاءة منظومة الاستجابة بشكل عام.

كما نفذ مركز اتصال وزارة الموارد البشرية والتوطين، أكثر من 26 ألف عملية تواصل ضمن باقة الخدمات المتميزة للمتعاملين التي تم إطلاقها في شهر سبتمبر من العام الماضي والتي المقرر توسيعها لتشمل كافة الشرائح تباعا، حيث تمنح الخدمة المميزة الأولوية في الرد على المكالمات إلى جانب الأولوية في انجاز المعاملات وخدمة مدير حساب للتواصل الاستباقي.

وحققت "منظومة تواصل"، أكثر من 793 ألف عملية تفاعل عبر أدوات التواصل الرقمية، منها البريد الإلكتروني، وقناة الدردشة، وتطبيق "واتساب".

وحققت حسابات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي، أكثر من 4 آلاف استجابة وتفاعل من المتابعين، كما بلغ عدد حالات التواصل عبر قناة "صوت المتعامل" أكثر من 400 ألف.

وبالنسبة لـ "ملتقى المتعامل أولا"، بلغ عدد الدعوات المرسلة نحو 4.5 مليون، وتم تنفيذ 38 مجلسا، حضرها 6 آلاف و980 متعاملا، وبلغ عدد كشوفات الحساب الصادرة للشركات 7.7 مليون عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

كما استعانت الوزارة بأدوات التواصل الرقمية والإلكترونية في حملات التوعية المستمرة، حيث تم إرسال أكثر من 35 مليون رسالة وإشعارا حول حملات وبرامج توعوية للوزارة.

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