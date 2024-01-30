مجتمع الأعمال : الملك يبذل جهودا دؤوبة لتطوير الاقتصاد الوطني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الثاني(بترا)- ثمن مجتمع الأعمال جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الدؤوبة في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتطويره، إلى جانب دفاعه عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وحشد التأييد الدولي لوقف العدوان الاسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع إن جلالة الملك ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية منح الشأن الاقتصادي للمملكة وتحسين معيشة المواطنين اهتماما كبيرا ووضعه على رأس أولوياته، وترجمت جهوده على أرض الواقع بمشروعات تنموية، رافقها تقدم ملحوظ في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتوجت برؤية التحديث الاقتصادي التي تم إعدادها بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص.

واضاف في بيان، بمناسبة عيد ميلاد جلالته الميمون، الذي يصادف اليوم الثلاثاء ، أن اهتمام جلالة الملك المباشر بالشأن الاقتصادي وتركيزه على ضرورة إدامة عجلة الإنتاج وانسياب السلع للمملكة لسد احتياجات المواطنين وتجاوز كل الصعوبات والتحديات من خلال شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.

وأكد رئيس الجمعية أن جلالة الملك أولى ملف الأمن الغذائي ودعم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والغذائية المطلوبة والاعتماد على الذات، اهتماما خاصا، مبينا إن ذلك تجلى في ظل الأزمات العالمية التي تأثرت بها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، ولا سيما خلال جائحة كورونا.

وبين أن جلالة الملك عمل على تعزيز دور القطاع الخاص في جميع المجالات ،واشراكه وتوجيه الحكومة للتشاور معه، موضحا ان جلالته يؤكد دائماً أهمية مختلف القطاعات الاقتصادية ومساهمة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل، إلى جانب حرصه الدائم على التواصل مع ممثلي القطاعات الاقتصادية بشكل دوري والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

وأشاد الطباع بجهود جلالة الملك في تحسين الوضع الاقتصادي وجعل الأردن واجهة عالمية في السياحة والاستثمار، مؤكدا دعم مجتمع الأعمال لجهود جلالته بمواصلة تحسين الوضع الاقتصادي وبناء اقتصاد وطني معتمد على الذات.

--(بترا)

س ص /اص / س س

30/01/2024 12:17:48

