إطلاق ورقتي سياسات لاحتياجات الصحة الإنجابية والجنسية لليافعين في الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الثاني (بترا)- أطلق المجلس الأعلى للسكان وشير نت الأردن بالتعاون مع برنامج النوع الاجتماعي والمراهقة "الدليل العالمي"، ورقتي سياسات تهدفان إلى المساهمة في توفير الأدلة العلمية للجهات الفاعلة في مجال السياسات والبرامج لتعزيز التخطيط لتنفيذ البرامج التي من شأنها أن تُسهم في حصول جميع اليافعين والشباب في الأردن على معلومات وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية الموثوقة.

ووفقا لبيان صادر عن المجلس اليوم الثلاثاء، تهدف ورقتا السياسات إلى تسليط الضوء على التحديات الماثلة أمام اليافعين واليافعات في المجتمعات الأقل حظاً في الأردن، وتسهيل النقاش حول كيفية معالجة المعيقات الرئيسية أمام حماية الصحة الجنسية والإنجابية لليافعين والشباب وسبل استجابة السياسات والبرامج لهذه التحديات.

وأُطلقت ورقتا السياسات في لقاء موسع، يوم أمس الاثنين، بمشاركة عدد كبير من ممثلي الجهات الوطنية الحكومية المعنية والمنظمات غير الحكومية والدولية ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأكاديمي.

وجاءت الورقة الأولى بعنوان "تناول ثقافة الصمت من أجل تحسين الصحة الإنجابية والجنسية لليافعات واليافعين في الأردن"، فيما تناولت الورقة الثانية "معلومات وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية: الفرص والتحديات أمام صحة الشباب الأقل حظاً في الأردن".

ووفق البيان، فإن برنامج المراهقة والنوع الاجتماعي "الدليل العالمي" هو دراسة طولية متعددة المراحل مدعومة من وزارة الخارجية والكومونولث للتنمية الدولية في المملكة المتحدة.

وتم تنفيذ الدراسة بالأردن على عينة كبيرة ومتنوعة حجمها 3000 يافع ويافعة من الفئات المختلفة في محافظات عمان واربد وجرش والمفرق والزرقاء، وتكونت العينة من اليافعين واليافعات من المجتمعات الأردنية النائية والأقل حظاً بما فيهم اللاجئون.

وعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان، الدكتور عيسى المصاروة، الجهود الوطنية التي يبذلها المجلس بالتعاون مع الشركاء في تهيئة بيئة سياسات وبرامج مواتية لدعم وتقوية عناصر الحماية لليافعين من الجنسين، وتقليص الأخطار التي يتعرض لها اليافعون والشباب، وبما يساهم في الارتقاء بالخصائص السكانية.

وأوضح مصاروة أهمية أن تصبح التربية الصحية الشاملة جزءاً من المناهج المدرسية النظامية التي يقدّمها معلمون مدربون ومدعومون على نحو جيد، إذ يبقى المعلمون المصدر الموثوق به للمعارف والمهارات في جميع النظم التعليمية، كما يشكلون عنصراً يحظى بتقدير كبير في الأسرة والمجتمع الأردني.

وأكد أن بإمكان التربية الصحية الشاملة لمواضيع الصحة الإنجابية والجنسية في مرحلة البلوغ والمراهقة والشباب، أن تزود الشباب بمعلومات دقيقة علمياً ومناسبة لفئتهم العمرية وسياقنا الثقافي والديني.

وبين أهمية تعزيز دور الوالدين والأسرة في التربية الجنسية، من خلال تمكين الوالدين بالمعلومات الصحيحة الدقيقة المتعلقة بصحة أبنائهم اليافعين واليافعات وتعزيز الحوار ما بين الوالدين وابنائهم.

من جانبها، سلَطت مديرة برنامج النوع الاجتماعي والمراهقة "الدليل العالمي"، الدكتورة نيكولا جونز، الضوء على الحاجة الماسة إلى برامج مجتمعية تكميلية للمهارات الحياتية لتغيير المعايير المرتبطة بالنوع الاجتماعي وتلبية احتياجات اليافعين للمعلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية، وكذلك الحال بالنسبة للآباء والأمهات من أجل تعزيز التواصل بين الوالدين واليافعين بشأن هذه القضايا الحياتية الهامة.

-- (بترا)

وز/أ أ/ب ط

30/01/2024 11:41:20