41.4 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الثاني (بترا) - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، عند 41.40 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 39.70 دينار لجهة الشراء.

وبحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 48.60 و 36.90 دينار على التوالي.

واستهل المعدن الأصفر تداولاته بالسوق العالمية اليوم، عند 2038 دولارا للأونصة الواحدة.

-- (بترا)

س ص/أ أ/ب ط

30/01/2024 11:12:15