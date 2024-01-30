الاحتلال يقتحم مخيمي نور شمس وطولكرم شمال الضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 30 كانون الثاني (بترا) - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيمي نور شمس، وطولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، وحظرت التجول فيهما، وسط تدمير للبنية التحتية وخطوط المياه والكهرباء.
وأفادت اللجنة الشعبية في مخيم نور شمس في بيان، اليوم الثلاثاء، بتدمير جرافات الاحتلال خط المياه الناقل الرئيسي في حارة المدارس بالمخيم وتدمير إحدى الخزانات، ما تسبب في انسياب المياه بقوة كبيرة نحو حارات المخيم.
وأكدت انقطاع التيار الكهربائي عن حارة الدمج بعد تدمير جرافات الاحتلال لكوابل الكهرباء في المنطقة المحيطة فيها.
وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين في حارة المدارس، وفتشتها واخضعت أصحابها للاستجواب، ونشرت القناصة على نوافذها وأسطحها وداخل البنايات العالية في محيط المخيم، منها عمارتا معاذ الغول والرائد للديكور.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية وصباح اليوم الثلاثاء، مدينة طولكرم، ومخيم نور شمس ومخيم طولكرم، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
30/01/2024 11:10:43
MENAFN30012024000117011021ID1107785795
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