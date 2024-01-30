الاحتلال يقتحم مخيمي نور شمس وطولكرم شمال الضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 30 كانون الثاني (بترا) - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيمي نور شمس، وطولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، وحظرت التجول فيهما، وسط تدمير للبنية التحتية وخطوط المياه والكهرباء.

وأفادت اللجنة الشعبية في مخيم نور شمس في بيان، اليوم الثلاثاء، بتدمير جرافات الاحتلال خط المياه الناقل الرئيسي في حارة المدارس بالمخيم وتدمير إحدى الخزانات، ما تسبب في انسياب المياه بقوة كبيرة نحو حارات المخيم.

وأكدت انقطاع التيار الكهربائي عن حارة الدمج بعد تدمير جرافات الاحتلال لكوابل الكهرباء في المنطقة المحيطة فيها.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين في حارة المدارس، وفتشتها واخضعت أصحابها للاستجواب، ونشرت القناصة على نوافذها وأسطحها وداخل البنايات العالية في محيط المخيم، منها عمارتا معاذ الغول والرائد للديكور.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية وصباح اليوم الثلاثاء، مدينة طولكرم، ومخيم نور شمس ومخيم طولكرم، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات.

-- (بترا)

م . ف/أ م/ب ط

30/01/2024 11:10:43