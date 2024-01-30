نيوزيلندا تعلق تمويل الأونروا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الثاني (بترا) - علقت نيوزيلندا اليوم الثلاثاء، تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عقب اتهامات بأن بعض موظفيها متورطون في عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي.

وقال رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون، إن هذا التعليق سيتواصل حتى تتضح المسألة، معتبرا أن "هذه الادعاءات خطرة جدا ومن المهم فهمها جيدا والتحقيق فيها".

وعقب الاتهامات التي أطلقتها إسرائيل الأسبوع الماضي، قامت الأونروا التي تقدم مساعدات حيوية للمدنيين في قطاع غزة، بفصل عدد من موظفيها، واعدةً بإجراء تحقيق شامل.

وقبل نيوزيلندا، علقت 11 دولة، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان، تمويل الوكالة، رغم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لمواصلة المساعدات.

ويلتقي الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، في نيويورك "المانحين الرئيسيين" لوكالة الأونروا، وفق ما أعلن المتحدث باسمه.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ م/ب ط

30/01/2024 11:03:48