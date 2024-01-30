نيوزيلندا تعلق تمويل الأونروا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 كانون الثاني (بترا) - علقت نيوزيلندا اليوم الثلاثاء، تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عقب اتهامات بأن بعض موظفيها متورطون في عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي.
وقال رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون، إن هذا التعليق سيتواصل حتى تتضح المسألة، معتبرا أن "هذه الادعاءات خطرة جدا ومن المهم فهمها جيدا والتحقيق فيها".
وعقب الاتهامات التي أطلقتها إسرائيل الأسبوع الماضي، قامت الأونروا التي تقدم مساعدات حيوية للمدنيين في قطاع غزة، بفصل عدد من موظفيها، واعدةً بإجراء تحقيق شامل.
وقبل نيوزيلندا، علقت 11 دولة، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان، تمويل الوكالة، رغم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لمواصلة المساعدات.
ويلتقي الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، في نيويورك "المانحين الرئيسيين" لوكالة الأونروا، وفق ما أعلن المتحدث باسمه.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
30/01/2024 11:03:48
MENAFN30012024000117011021ID1107785794
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