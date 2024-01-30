منتخب الرياضات الإلكترونية يُشارك في بطولة كأس آسيا لكرة القدم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الثاني (بترا)-غادرت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم الإلكترونية ،اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة كأس آسيا إلكترونية .

ويُمثل اللاعبون : سيف الدين دبابنة وسامر السبيعات وسارة حدادين،المنتخب الوطني في هذه البطولة.

وتأتي هذه المشاركة التي تتزامن مع اقامة بطولة كأس آسيا لكرة القدم بالتعاون بين اتحاد الرياضات الإلكترونية الأردنية والاتحاد الأردني لكرة القدم.

يذكر أن لاعب المنتخب الوطني، سيف الدين دبابنة، كان قد أحرز في منتصف الشهر الماضي لقب بطولة العالم Global Esports Game بلعبة Efootball.

--(بترا)

ض ع/اص / س س

30/01/2024 10:45:44