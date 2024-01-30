منتخب الرياضات الإلكترونية يُشارك في بطولة كأس آسيا لكرة القدم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 كانون الثاني (بترا)-غادرت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم الإلكترونية ،اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة كأس آسيا إلكترونية .
ويُمثل اللاعبون : سيف الدين دبابنة وسامر السبيعات وسارة حدادين،المنتخب الوطني في هذه البطولة.
وتأتي هذه المشاركة التي تتزامن مع اقامة بطولة كأس آسيا لكرة القدم بالتعاون بين اتحاد الرياضات الإلكترونية الأردنية والاتحاد الأردني لكرة القدم.
يذكر أن لاعب المنتخب الوطني، سيف الدين دبابنة، كان قد أحرز في منتصف الشهر الماضي لقب بطولة العالم Global Esports Game بلعبة Efootball.
--(بترا)
ض ع/اص / س س
30/01/2024 10:45:44
MENAFN30012024000117011021ID1107785792
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