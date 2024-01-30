الإعلام الرياضي القطري: منتخبات آسيا باتت تخشى النشامى بعد الفوز المثير على العراق

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 30 كانون الثاني(بترا)- خصص الإعلام الرياضي القطري وجميع الصحف القطرية الصادرة اليوم الثلاثاء، صفحات عديدة ومساحات كبيرة لتغطية الانتصار الأردني التاريخي على منتخب العراق أمس، في مباراة وُصفت بـ "المجنونة"، وتأهل النشامى على إثرها إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا 2023، التي تستضيفها الدوحة حاليا.

وأجمعت الصحف القطرية على أن المباراة التي انتهت بفوز النشامى بثلاثة أهداف لهدفين، هي الأجمل والأقوى فنيا وندية وإثارة، على مستوى جميع المباريات في نسخة كأس آسيا الحالية.

وقالت الصحف القطرية الصادرة اليوم في عناوين لافتة، إن المنتخب الأردني أذهل الجميع في المباراة التي قلب فيها الطاولة على منتخب العراق في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع، مؤكدة أن جميع منتخبات آسيا باتت تخشى النشامى بعد الأداء الرجولي والكبير الذي قدموه في مباراة الأمس.

وتحت عنوان "النشامى ما منهم سلامة"، كتبت الراية، أكبر الصحف القطرية، موضوعات مطولة لتغطية انتصار المنتخب الأردني على نظيره العراقي، وقالت إن النشامى صعدوا بالديربي لقمّة الإثارة وصعقوا الأسود بالسيناريو المذهل، واستطاعوا أن يكسبوا التحدّي الناري في الملعب والمدرجات، ويحققوا أغلى الانتصارات.

وأكدت أن منتخب النشامى قلب المباراة في الرمق الأخير، وضرب موعدًا مع المنتخب الطاجيكي بعد ظهر يوم الجمعة المقبل.

وقالت صحيفة الراية في تغطيتها لاحتفالات الجالية الأردنية في قطر بفوز النشامى، إن سوق واقف وحي كتارا ومنطقة مشيرب ودرب لوسيل وقلب الدوحة، وهي من أشهر مواقع الجذب السياحي في العاصمة القطرية، شهدت أجواءً احتفالية صاخبة، مؤكدة أن الدبكة الأردنية الشهيرة خطفت الأضواء خلال الاحتفالات.

وأضافت أن الاحتفالات انطلقت من استاد خليفة الدولي لمختلف شوارع الدوحة في أصداء فرحة مدوية للنشامى.

و أضافت أن المنسف الأردني استقبل النشامى في مقر إقامتهم، وأن الانتصار الكبير، رفع سقف طموحاتهم، مشيرة إلى أن منتخبات آسيا باتت تخشى منتخب النشامى بعد فوزهم المثير على العراق.

أما صحيفة الشرق، فقد كتبت تحت عنوان " بسيناريو خيالي الأردني إلى ربع النهائي"، منتخب النشامى حقق فوزا دراماتيكيا على نظيره العراقي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين في المواجهة النارية التي جمعت المنتخبين أمس، حيث أحبط النشامى ريمونتادا أسود الرافدين في الدقائق الأخيرة من اللقاء، الذي جاءت أحداثه سريعة ومثيرة.

وأكدت أن النشامى أظهروا شراسة هجومية منذ انطلاق الشوط الأول للمواجهة، حيث بدا جليا رغبة أبناء الحسين عموتة، في افتتاح النتيجة خلال وقت مبكر.

وقالت صحيفة الوطن إن المنتخب العراقي، دفع ثمن طرد أيمن حسين، مهاجم المنتخب الذي حصل على البطاقة الصفراء الثانية عقب احتفاله بالهدف الثاني الذي سجله على طريقته الخاصة، وكأنه يأكل طبق المنسف الأردني، ما أدى لتأثر فريقه بعد طرده وخسارة المباراة في نهاية المطاف.

كما تناولت صحيفة العرب في موضوع موسع مباراة الأردن والعراق، حيث قالت تحت عنوان "الأردن يصعق العراق في الوقت القاتل"، إن الأردن خطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي عندما تجاوز نظيره العراقي بثلاثية مقابل هدفين، في لقاء مجنون ومثير جرى على استاد خليفة الدولي في الدور ثمن النهائي من البطولة، مضيفا أن المباراة شهدت إثارة كبيرة خصوصا في الوقت بدل الضائع، عندما قلب المنتخب الأردني تأخره بهدفين لهدف إلى فوز، مسجلا هدفين في الرمق الأخير من الوقت بدل الضائع.

--(بترا)

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30/01/2024 10:31:51