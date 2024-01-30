التطوير الحضري تفتح باب الاستفادة من مشروع ام الجمال بالمفرق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الثاني (بترا) - أعلنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب الاستفادة للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمتدني من مشروع ام الجمال - محافظة المفرق الواقع على الشارع العام الطريق الدولي.

ووفقا لبيان صادر عن المؤسسة، يحتوي المشروع على قطع أراض سكنية مخدومة (الطرق والمياه والكهرباء) وضمن شروط البرنامج الوطني للإسكان - محور الاراضي بدفعة أولى تبلغ 5 بالمئة، من ثمن القطعة وتقسيط باقي الثمن للمؤسسة مباشرة لمدة أقصاها 10 سنوات وضمن فائدة بنسبة 3.5 بالمئة أو ما يعادلها بالمرابحة الاسلامية.

وتتمثل مواصفات المشروع حسب معدل مسـاحات القطع وتتراوح بين 325-591 م2، ومعدل ثمن القطعة بين 4961-9022 دينارا، ومعدل قيمة الدفعة الأولى 248-451 دينارا، ومعدل القسط الشهري 47-85 دينارا.

ويهدف المشروع من خلال سعي المؤسسة الى تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم ومساعدتهم والتخفيف عليهم.

وأوضحت المؤسسة، ان مندوبيها سيتواجدون في مبنى مديرية قضاء أم الجمال في محافظة المفرق خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من اليوم ولغاية يوم الخميس 8 شباط.

وللمزيد من المعلومات حول شروط الاستفادة والاوراق الثبوتية المطلوبة يرجى الدخول إلى موقع المؤسسة ، والاتصال على هاتف- واتس اب 0797798505.

-- (بترا)

م ح/أ أ/ب ط

30/01/2024 10:15:19