التطوير الحضري تفتح باب الاستفادة من مشروع ام الجمال بالمفرق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 كانون الثاني (بترا) - أعلنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب الاستفادة للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمتدني من مشروع ام الجمال - محافظة المفرق الواقع على الشارع العام الطريق الدولي.
ووفقا لبيان صادر عن المؤسسة، يحتوي المشروع على قطع أراض سكنية مخدومة (الطرق والمياه والكهرباء) وضمن شروط البرنامج الوطني للإسكان - محور الاراضي بدفعة أولى تبلغ 5 بالمئة، من ثمن القطعة وتقسيط باقي الثمن للمؤسسة مباشرة لمدة أقصاها 10 سنوات وضمن فائدة بنسبة 3.5 بالمئة أو ما يعادلها بالمرابحة الاسلامية.
وتتمثل مواصفات المشروع حسب معدل مسـاحات القطع وتتراوح بين 325-591 م2، ومعدل ثمن القطعة بين 4961-9022 دينارا، ومعدل قيمة الدفعة الأولى 248-451 دينارا، ومعدل القسط الشهري 47-85 دينارا.
ويهدف المشروع من خلال سعي المؤسسة الى تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم ومساعدتهم والتخفيف عليهم.
وأوضحت المؤسسة، ان مندوبيها سيتواجدون في مبنى مديرية قضاء أم الجمال في محافظة المفرق خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من اليوم ولغاية يوم الخميس 8 شباط.
وللمزيد من المعلومات حول شروط الاستفادة والاوراق الثبوتية المطلوبة يرجى الدخول إلى موقع المؤسسة ، والاتصال على هاتف- واتس اب 0797798505.
-- (بترا)
م ح/أ أ/ب ط
30/01/2024 10:15:19
MENAFN30012024000117011021ID1107785790
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