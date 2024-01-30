قوات خاصة اسرائيلية تغتال 3 فلسطينيين داخل مستشفى ابن سينا في جنين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 30 كانون الثاني (بترا) - اغتالت قوات خاصة اسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم شقيقان، داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، ان الشهداء الذين اغتالهم الاحتلال هم: الشقيقان محمد وباسل أيمن الغزاوي، ومحمد وليد جلامنة، علما أن الشهيد باسل مصاب ويتلقى العلاج في المستشفى منذ 25 تشرين الأول الماضي.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن نحو 10 أشخاص من أفراد القوة الخاصة الاسرائيلية تنكروا بالزي المدني، بلباس أطباء وممرضين، وتسللوا الى المستشفى واتجهوا للطابق الثالث، واغتالوا الشبان الثلاثة باستخدام مسدسات كاتمة للصوت.
ودعت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الهيئة العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية إلى وضع حد لسلسلة الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني والمراكز الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة لمراكز العلاج وطواقم الإسعاف.
وأضافت الكيلة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذه الجريمة تأتي بعد عشرات الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق مراكز العلاج والطواقم الطبية.
وقالت: يوفر القانون الدولي حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية، من ضمنها المستشفيات، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيتي جنيف لعام 1977 ولاهاي لعام 1954.
ودعت القوى الوطنية الفلسطينية إلى الإضراب والنفير العام في جنين بعد اغتيال الشبان الثلاثة.
-- (بترا)
م . ف/ب ط
30/01/2024 10:00:03
MENAFN30012024000117011021ID1107785789
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