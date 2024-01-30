قوات خاصة اسرائيلية تغتال 3 فلسطينيين داخل مستشفى ابن سينا في جنين

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 30 كانون الثاني (بترا) - اغتالت قوات خاصة اسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم شقيقان، داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، ان الشهداء الذين اغتالهم الاحتلال هم: الشقيقان محمد وباسل أيمن الغزاوي، ومحمد وليد جلامنة، علما أن الشهيد باسل مصاب ويتلقى العلاج في المستشفى منذ 25 تشرين الأول الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن نحو 10 أشخاص من أفراد القوة الخاصة الاسرائيلية تنكروا بالزي المدني، بلباس أطباء وممرضين، وتسللوا الى المستشفى واتجهوا للطابق الثالث، واغتالوا الشبان الثلاثة باستخدام مسدسات كاتمة للصوت.

ودعت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الهيئة العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية إلى وضع حد لسلسلة الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني والمراكز الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة لمراكز العلاج وطواقم الإسعاف.

وأضافت الكيلة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذه الجريمة تأتي بعد عشرات الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق مراكز العلاج والطواقم الطبية.

وقالت: يوفر القانون الدولي حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية، من ضمنها المستشفيات، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيتي جنيف لعام 1977 ولاهاي لعام 1954.

ودعت القوى الوطنية الفلسطينية إلى الإضراب والنفير العام في جنين بعد اغتيال الشبان الثلاثة.

-- (بترا)

م . ف/ب ط

30/01/2024 10:00:03