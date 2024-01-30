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ارتفاع النفط على خلفية المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط

1/30/2024 5:53:25 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الثاني (بترا) - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، مع استمرار مخاوف الإمدادات بفعل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.
ووفقا لوكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 82.65 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 77.09 دولار للبرميل.
وتأتي مكاسب أسعار النفط قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة، حيث تبدأ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعًا اليوم، يستمر يومين، في ظل توقعات بأن يبقي صناع السياسة أسعار الفائدة ثابتة، لكن بعض المستثمرين يعتقدون بأن البنك المركزي قد يتخلى عن انحيازه لرفع الفائدة.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
30/01/2024 09:39:58

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