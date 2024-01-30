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مقرر أممي: لا مفر من المجاعة بغزة مع وقف تمويل الأونروا

1/30/2024 5:53:22 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الثاني (بترا)- قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، إن المجاعة أصبحت أمراً لا مفر منه في غزة، بعد أن أوقفت بعض الدول التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، أوضح فخري، في منشور على منصة إكس الليلة الماضية، أن وقف تقديم الدعم للأونروا يعني ترك 2.2 مليون شخص تحت وطأة الجوع.
والدول التي علقت تمويلها للوكالة هي الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وإيطاليا، وبريطانيا، وفنلندا، وألمانيا، وهولندا، وفرنسا، وسويسرا، واليابان، والنمسا.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في مستهل جلسة الوزراء أمس الاثنين، أن "الهجوم على الأونروا هو هجوم سياسي مبيت من قبل إسرائيل، فمنذ زمن وهي تحاربها وتحارب المخيمات في كل مكان، ورأينا ذلك في غزة وجنين وطولكرم وبلاطة وعقبة جبر والفوار والدهيشة".
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية بما فيها القدس، والقطاع.
يذكر أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ارتفعت إلى 26637 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، و65387 مصابا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم، وفق مصادر طبية فلسطينية.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
30/01/2024 09:22:20

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